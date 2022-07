Eleitor filma descaso no terminal rodoviário municipal de Guarabira e diz: “a culpa é nossa”

Cansados de tanto reclamar e pedir uma ação reparatória no teto do terminal Rodoviário Municipal de Guarabira, órgão público de competência da prefeitura, os comerciantes e passageiros estão perdendo a esperança de algum dia ver os problemas existentes lá, serem resolvidos. E mesmo sabendo de todas as cobranças e reclamações, o prefeito Marcus Diôgo, finge que não sabe, que não vê e nem escuta.

Na tarde desta segunda-feira (18) dia chuvoso em Guarabira, um cidadão filmou a cascata que se forma no setor de embarque, toda vez que chove, e disse que a culpa era dos eleitores. “A culpa é de nós eleitores”. Veja:

