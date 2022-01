Elizangela é internada em estado grave com sequelas da Covid; atriz não tomou vacina

Nesta sexta-feira (21), Elizangela encontrava-se estabilizada, no CTI. Os testes recentes apontaram, no entanto, que a atriz não tem mais o vírus da Covid.

A atriz Elizangela, de 67 anos, foi internada na quinta-feira (20), em Guapimirim, na Baixada Fluminense, em estado grave com sequelas respiratórias da Covid. Segundo a prefeitura, ela chegou passando muito mal ao Hospital Municipal José Rabello de Mello e quase teve que ser intubada.

Nesta sexta-feira (21), Elizangela encontrava-se estabilizada, no CTI. Os testes recentes apontaram, no entanto, que a atriz não tem mais o vírus da Covid.

Segundo a assessoria da artista, Elizangela é “bem rebelde” e radicalmente contra a vacinação — como deixa claro em suas redes sociais. Ela não tomou nenhuma dose do imunizante contra a doença.

Já a Prefeitura de Guapimirim disse que a atriz já tinha ido ao hospital na semana passada se sentindo mal. Na ocasião, ela foi atendida, medicada e teve alta.

Na quinta-feira, retornou à unidade em estado mais grave. Foi encaminhada à sala vermelha, onde os médicos conseguiram estabilizá-la.

Elizangela estreou na TV como criança, no programa “Clube do Guri”, na extinta TV Tupi, em 1965. Logo depois passou ao programa infantil “Clube do Capitão Furacão”, na TV Globo. Ela já participou de mais de 30 novelas. A última foi “A dona do pedaço”, em 2019.

G1