Elon Musk, homem mais rico do mundo, revela não ter casa própria

Elon Musk, CEO (diretor executivo, na sigla em inglês) da Tesla e da Space X, admitiu que não tem residência fixa e por isso se hospeda em casas de amigos. A revelação foi feita nessa segunda-feira (18/4) em entrevista ao canal TED, que organiza a série de conferências TED Talks. “Eu nem possuo um lugar agora, estou literalmente ficando na casa de amigos”, contou o empresário, em entrevista.

A revelação de Elon Musk ganha atenção do meio empresarial principalmente após o empresário adquirir 9,2% das ações do Twitter, conforme revelado em documento no início de abril. Com a compra, o CEO passa a deter cerca de 73,5 milhões de papéis da rede social.

Dono de uma fortuna estimada em US$ 264,6 bilhões, o equivalente a cerca de R$ 1,24 trilhão, Elon Musk também comentou a respeito do incômodo popular quanto ao que a sua figura representa. O trilionário disse que não se afeta com as críticas sobre concentração de riqueza, mesmo considerando as disparidades socioeconômicas globais. “Neste ponto, não faz muita diferença”, declarou.

“Seria muito problemático se eu estivesse gastando bilhões de dólares por ano em consumo pessoal. Mas esse não é o caso, na verdade, eu nem tenho uma casa no momento. Eu estou, literalmente, ficando na casa de amigos”, afirmou. “Se eu viajo para a área da baía de São Francisco, onde fica a maior parte da área da engenharia da Tesla, eu basicamente circulo pelos quartos de hóspedes de amigos”.

O CEO também argumentou não possuir iates ou tirar férias, mas admitiu que possui um avião particular. “A única exceção é o avião. Mas se eu não uso o avião, tenho menos horas para trabalhar”, contou.

Em 2015, o cofundador do Google e então CEO Larry Page disse que, às vezes, quando o empresário sul-americano visitava o Vale do Silício, ele mandava um e-mail para Page dizendo: “Não sei onde ficar esta noite. Posso ir?”

BP MONEY/METRÓPOLES

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

Telegram

WhatsApp

Instagram



Curtir isso: Curtir Carregando...