Elza Soares encerraria o desfile da Mocidade Independente no Carnaval 2022

“Elza morre no dia de São Sebastião, que é padroeiro da escola, e que é também Oxóssi no sincretismo – orixá que é o próximo enredo da escola. E, antes desse, foi ela própria enredo da Mocidade. A escola entregou flores em vida, fez um carnaval bonito, ficou em terceiro lugar, foi para as campeãs. A Mocidade fica órfã, claro, mas não deixa nada a dever a Elza”, diz Fabato, que escreveu a sinopse do enredo deste ano.