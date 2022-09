Em alagoinha, Raniery Paulino recebe apoio de Emedebista ‘Raiz’ e do advogado Neymar Barros

O candidato a deputado federal Raniery Paulino visitou a cidade de Alagoinha, nesta sexta-feira (02/09), e reafirmou compromisso com a cidade. Paulino foi recebido pelo diretor da Emater e emedebista, Erasmo Lucena, e por um dos mais conceituados advogados da região, Neymar Barros. Ocasião que declaram apoio ao projeto de Raniery para câmara federal.

” Alagoinha agora tem um candidato a deputado federal. Hoje tive a oportunidade de rever os amigos, o emedebista Erasmo Lucena e o grande amigo e advogado Neymar. Tenho uma história de trabalho pela Paraíba. Sou candidato a Deputado Federal para fazer a diferença em Brasília. Vamos fazer uma história com a cidade e sua população teremos compromisso e lealdade!”, registrou.

Na oportunidade, Raniery fez um porta a porta em Alagoinha e conversou com a população. “É importante ter esse contato direto com as pessoas, para que possamos entender as suas dificuldades e o que precisa ser feito para melhorar as suas instituições ou comunidades”, concluiu.