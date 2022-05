Em Audiência Pública da LDO, Raniery Paulino defende interiorização e construção da FUNAD em Guarabira.

A Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba abriu, nesta quarta-feira (18), as discussões sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO/2011). Para o deputado Raniery Paulino, a LDO tem como objetivo apontar as prioridades do governo para o próximo ano, orientando a elaboração da Lei Orçamentária Anual, baseando-se no que foi estabelecido pelo Plano Plurianual.

Em seu discurso, o parlamentar estabeleceu seu direcionamento de emendas para diversas categorias e destacou uma de suas prioridades que será a destinação de emenda para a construção da Fundação Centro Integrado de Apoio ao Portador de Deficiência (Funad), em Guarabira.

”Iremos apresentar uma emenda para instalação da FUNAD, em Guarabira. Essa obra será um instrumento importante para pessoas com deficiência no brejo paraibano. A pauta da acessibilidade é uma de nossas bandeiras e esperamos que a chegada da FUNAD, no Brejo, seja um fortalecimento de políticas públicas para pessoas com deficiência”, pontuou Raniery.

Raniery ainda explicou o direcionamento em outros seguimentos; A policia civil, defensoria pública, MPPB, UEPB e outros seguimentos que seu mandato tem defendido na casa de Epitácio Pessoa.

