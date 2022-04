Em áudio vazado, presidente da Câmara de Pedra Branca revela esquema de desvios de recursos públicos: “tentando tirar esse dinheiro daqui”

Marcos Nazário afirma que com o esquema vai poder ajudar todos os vereadores, dando R$ 500 por mês. Um áudio vazado atribuído ao presidente da Câmara Municipal de Pedra Branca, Marcos Nazário, revela um esquema de desvio de recursos públicos do Poder Legislativo para manter apoio de vereadores aliados. No áudio obtido pelo ClickPB, Marcos diz que “toda Câmara tem esquema” e que pretende criar um plano em que “o contador volta R$ 1.500,00 para ajeitar um e outro”. Dessa forma, diz o vereador, “vou poder ajudar todos os vereadores, todo mês com R$ 500,00, ajudando no combustível ou com o carro da Câmara”. “Tem um porém: nenhum dos vereadores quiseram. Eu fiz essa consulta. Se você tiver uma pessoa sua para colocar aqui e ficar dando esse dinheiro a eles, aí tudo bem, eu dou um jeito, porque eu vou ter que contratar alguém para ficar recebendo o salário, retirando o dinheiro e repassando para vocês. Como é que a gente tira o dinheiro? Eu tô tirando dinheiro do bolso e estou arrumando uma forma de tirar esse dinheiro da Câmara”, disse. https://portalmidia.net/wp-content/uploads/2022/04/presidente-da-Camara-de-Pedra-Branca-revela-esquema-de-desvios-de-recursos-publicos-320-kbps.mp3 Aumento de salários No dia 9 de abril, os vereadores de Pedra Branca tentaram aumentar os próprios salários. Segundo o projeto de lei, que posteriormente foi aprovado, o reajuste foi de 32%. Na prática, os parlamentares deixaram de receber R$ 3.300 e passaram a ganhar R$ 4.350. Na ocasião, Marcos se manifestou contra, alegando que a matéria não era de interesse da população. “Vi a notícia e falei o quanto esse aumento era revoltante. Em nenhum momento esse aumento seria aceitável por mim. Ainda mais no tempo que vivemos, com a crise que estamos passando no país”, reclamou. Procurado pelo ClickPB, Marcos Nazário não confirmou se é ele no áudio vazado e disse que irá tomar providências em relação ao caso. “Eu vim ter conhecimento desse áudio hoje e ainda vou ver com minha assessoria o que vamos fazer”, concluiu. ClickPB

