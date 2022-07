Em Bananeiras, João comenta sobre investimentos em estradas, fomento ao turismo e projeta instalação do Corpo de Bombeiros

Em visita ao município de Bananeiras, neste sábado (16), o governador e pré-candidato ao Governo do Estado João Azevêdo (PSB) comentou sobre investimentos em estradas na região e projetou a instalação de um Batalhão do Corpo de Bombeiros para atender o Brejo paraibano, durante entrevista à Rádio Integração.

“Apesar do Brejo ter os municípios muito próximos, mesmo assim faltavam alguns fechamentos de anéis viários. A ligação de Serraria para Arara, que fizemos, é um exemplo. Outra ligação, que é a de Serraria para Solânea também era uma necessidade, e já está licitada, a obra começará nos próximos dias. Estamos fazendo hoje o primeiro contorno de Bananeiras, que sai de Solânea, e o motorista conseguirá sair à frente, sem passar por dentro da cidade. Além disso, também estamos executando a ligação com Dona Inês. É um verdadeiro complexo de estradas para beneficiar o povo da região”, afirmou o governador. “Com certeza seguiremos investindo nessa região, que tem um potencial econômico gigantesco, principalmente voltado ao turismo”, completou.

João também ressaltou o projeto das Estradas do Engenho, que será uma rota de turismo a partir da construção de vias que interligarão os municípios do Brejo. “Terá condições de cada engenho ter uma unidade de degustações, vender artesanato e produtos. As vias serão extraordinárias, várias ligações viárias para interligar os municípios, focando na capacidade turística do nosso brejo”, disse o socialista.

Sobre segurança pública, o governador comentou que uma das primeiras ações de sua gestão foi identificar áreas descobertas com relação ao Corpo de Bombeiros. João também revelou estudos para instalação de uma unidade do Corpo de Bombeiros no Brejo paraibano. “Tínhamos a região do Vale do Paraíba que não tinha uma unidade, nós implantamos uma em Itabaiana. A região do Cariri também estava descoberta das ações dos Bombeiros, colocamos uma unidade em Sumé. No Curimataú também há esse vácuo, estamos implantando uma em Cuité, já colocamos outra também na reigão de Juazeirinho. Estamos então ampliando esse serviço e seguimos realizando estudos para implantar mais unidades. São necessários equipamentos e pessoal, por isso ainda não houve a instalação de uma unidade aqui, esperamos que com o concurso público que iremos realizar tenhamos capacidade de ter pessoal para instalar uma unidade dos Bombeiros aqui na região”, declarou o pré-candidato do PSB.

