Em Cajazeiras, ação conjunta da polícia prende organização criminosa especializada em desmanche de carros e localiza 15 veículos roubados

Uma ação conjunta entre as polícias de Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte localizou na cidade de Cajazeiras, um galpão de desmanche de veículos roubados e prendeu três pessoas. No local, foram localizados 15 veículos roubados que já estavam sendo desmontados.

Os veículos eram roubados nesses três estados e a polícia acredita que há mais pessoas envolvidas, além das que foram presos. “Trata-se de uma organização criminosa especializada em roubo de veículos que eram trazidos para serem desmanchados em Cajazeiras”, explicou o delegado Ilamilton Simplício.

A perícia no local começou ontem e deve durar todo o dia.

