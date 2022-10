Em debate na TV Borborema, João destaca meio milhão de empregos gerados e redução de impostos na Paraíba

O governador e candidato à reeleição João Azevêdo (PSB) destacou, durante participação no debate da TV Borborema, nesta sexta-feira (21), em Campina Grande, a criação de meio bilhão de postos de emprego no estado e o pacote de obras de R$ 1 bilhão investidos na Rainha da Borborema. As diversas reduções de impostos realizadas pelo governador também foram ressaltadas na oportunidade.

“A Paraíba gerou 500 mil novos empregos de carteira assinada de 2019 até agora. Isso aconteceu porque criamos um ambiente de negócios que atraiu mais de mil empresas no nosso estado. E o resultado é o recorde de empregos dos últimos 25 anos”, afirmou João.

O candidato do PSB também ressaltou as diversas reduções de impostos realizadas por sua gestão à frente do Governo do Estado. “Desafio que alguém apresente um documento que mostre algum aumento de imposto na Paraíba. Isso não existe. Pelo contrário, fizemos incentivos importantes para o estado, como por exemplo a redução do ICMS de 18% para 12% do gás utilizado nas indústrias, fizemos redução de 6% para 2,5% a carga tributária de toda a indústria sucroalcooleira. E ainda, zeramos o imposto da conta de energia para 500 mil famílias e das confecções da região de Campina Grande”, disse.

João voltou a ressaltar os mais de R$ 1 bilhão investidos em Campina Grande, com obras como o Centro de Convenções, Arco Metropolitano, Hospital de Clínicas, e projetos como o Tá Na Mesa, além de convênios com diversas organizações.

“Tenho plena convicção de que esse projeto que fez a Paraíba ser referência nacional em muitas das políticas públicas é o que o povo quer pra fazer continuar esse trabalho. Eu sou um governo que representa e que representou o Opera Paraíba, Tá na Mesa, os programas de estradas, investimentos de R$ 2,5 bilhões em infraestrutura dos novos hospitais. Esse é o governo que verdadeiramente muda a vida das pessoas na ponta. É pra isso que nós estamos aqui, é pra isso que nós estamos aqui humildemente, pedindo o seu voto pra que lá no dia 30, você vote 40 pra confirmar a continuidade desse projeto. Um grande abraço a meu vice-governador Lucas Ribeiro. Estaremos juntos, meu amigo, nessa grande vitória”, finalizou João.

clickpb