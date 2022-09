EM DEFESA DA EDUCAÇÃO: Professor do IFPB declara apoio a Raniery Paulino para Câmara Federal

O professor do IFPB e candidato a deputado estadual, professor Filipe Leite, declarou, nesta sexta-feira (9), o apoio ao candidato a deputado federal Raniery Paulino. Paulino comemorou a chegada de Felipe ao seu agrupamento político e defendeu a valorização da UEPB e IFPB.

“Nós temos algo em comum, a defesa da educação. Gostaria de cumprimentar o Professor Felipe que está disputando uma das vagas na Assembleia para defender a UEPB, uma de nossas bandeiras, ocasião que eu em Brasília irei travar boas lutas em defesa do IFPB. Com isso, iremos fazer essa boa parceria em defesa da educação do nosso estado”, pontuou Raniery.

Filipe Leite foi o escolhido da Rede Sustentabilidade como pré-candidato a vice-prefeito de João Pessoa em 2020. Ele é bacharel em Direito pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB), especialista em Direito e Processo do Trabalho, licenciando em Letras e mestrando em Educação Profissional e Tecnológica – ProfEPT (IFRN). Atualmente é professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba (IFPB), onde também colabora como coordenador do Programa de Monitoria da Unidade Acadêmica de Gestão e Negócios, e oficial de Justiça avaliador federal do Tribunal Regional do Trabalho (TRT).

