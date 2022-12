Em diplomação de Lula, Alexandre de Moraes é aplaudido de pé

O presidente do TSE, Alexandre de Moraes, foi ovacionado ao ser apresentado durante o início da solenidade nesta segunda-feira (12/12)

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes, foi aplaudido de pé durante a cerimônia de diplomação de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Geraldo Alckmin (PSB), nesta segunda-feira (12/12), na sede da Corte, em Brasília.O ministro foi ovacionado pelas autoridades presentes no início da solenidade, ao ser apresentado. O evento desta segunda marca o fim do processo eleitoral e o reconhecimento da vitória da chapa. É também a última etapa oficial antes da entrega da faixa presidencial, em 1º de janeiro.

Estiveram presentes autoridades e aliados de Lula, como presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, a deputada federal eleita Marina Silva, Aloizio Mercadante, coordenador da transição, Randolfe Rodrigues, senador, entre outros.

Prevista no Código Eleitoral, a cerimônia de diplomação é organizada pela Justiça Eleitoral e aconteceu pela primeira vez em 1946. Após evento, Lula deverá seguir o cronograma para a divulgação de ministérios e secretarias do novo governo.