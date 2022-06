Em Frankfurt, prefeito de D. Inês, participou de encontro que discutiu sobre “cidades inteligentes”

O prefeito do município de Dona Inês, Antônio Justino, esteve participando de um mega evento na cidade de Frankfurt, na Alemanha, onde foi discutido o modelo de cidades inteligentes.

Dona Inês foi a única cidade da Paraíba a participar da IMEX Frankfurt 2022, uma das mais conceituadas e concorridas feiras de turismo do mundo, que aconteceu desta terça (31/5) até quinta-feira (2/6) na Alemanha.

O objetivo do evento é promover e posicionar Cidades como destino de vanguarda internacional e também aprender com os cases de sucesso no turismo pós-pandemia. A IMEX é uma oportunidade única para exibir produtos e destinos e desenvolver networking.



A feira é direcionada a organizadores de eventos, empresas, órgãos públicos e privados e profissionais do setor de turismo, e apresenta novas ideias para realizar reuniões, eventos e demonstrações de produtos para mais de 8.000 profissionais gabaritados de todo o mundo.









