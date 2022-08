Em grande evento, Michele Ribeiro enaltece as qualidades de Hervázio e Gervásio: “juntos estamos transformando nossa querida Pedro Régis”

A prefeita da cidade de Pedro Régis, Michele Ribeiro participou, neste sábado (30), de um grande evento de lançamento das pré-candidaturas a deputado federal e estadual de Gervásio Maia e Hervázio Bezerra, onde fez um importante discurso enaltecendo as qualidades dos deputados.

Em sua fala, Michele destacou as contribuições que os dois deputados já deram para Pedro Régis e falou do compromisso que cada um deles tem com o município.

“Esses são dois deputados que podem vir a Pedro Régis, e que não são deputados de alugueis e de oportunismo. Eles têm muito para nos ajudar, pois têm trabalho, compromisso e parceria. Se não fossem a contribuição desses deputados junto com o governo do Estado, não teríamos tido condição de realizar importantes ações para a nossa cidade. Juntos estamos transformando nossa querida Pedro Régis”, disse a prefeita.

Ainda em seu discurso, a prefeita falou sobre os ataques que sofre da oposição, devido ao fato de ser mulher e de trabalhar de verdade para o povo.

“Nós temos aqui hoje, uma oposição irresponsável, que diferente da gente, não trabalhava pelo povo. Pois, se fazemos para o povo, temos que fazer o melhor. E tenho certeza que esses ataques também são devido ao fato de eu ser mulher”, acrescentou Michele Ribeiro.

Blogchicosoares.com

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

Telegram

WhatsApp

Instagram