Em Guarabira, Bruno Roberto elogia atuação de Wilsinho e fala sobre parcerias

O pré-candidato ao Senado Federal, Bruno Roberto destacou, na noite desse sábado (14), durante evento na cidade de Guarabira, algumas qualidades do vereador e pré-candidato a Câmara Federal, Wilsinho, e falou sobre as parcerias que conquistou no munícipio.

“Estamos aqui participando desse grande evento, fazendo o lançamento da pré-campanha do vereador Wilsinho como pré-candidato a deputado federal, que tem um forte compromisso com a população de Guarabira, sempre primando pela defesa daqueles mais vulneráveis e tem exercido seu mandato de forma brilhante”, disse Bruno, em entrevista ao Blog Chico Soares.

Reforço também o nosso compromisso em nos dedicar sempre, para cada vez mais conquistar novos benefícios para a população de Guarabira. Foi assim quando conseguimos mobilizar aproximadamente R$ 1 milhão, somente para o custeio da Saúde. Quando nós conseguimos desembaraçar diversas unidades habitacionais que pode beneficiar mais de 200 famílias”, concluiu Bruno Roberto.

Napoleão Soares

