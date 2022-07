Em Guarabira, MDB Raiz, PSB e Republicanos reafirmam apoio a João e Raniery Paulino

Renato Meireles (PSB) e Bruno Deriu (Republicanos), ambos pré-candidatos a deputado estadual, estiveram presentes ao encontro na Villa Gourmet. Os dois apoiam o nome de Raniery Paulino para deputado federal

Deputado Raniery Paulino (Foto: Giovanni Meirelles)

Guarabira (PB) – Sob o comando do ex-governador Roberto Paulino, atual secretário-Chefe do Governo do Estado, partidários e lideranças do MDB Raíz, do PSB e do Republicanos de Guarabira e várias cidades da região, reafirmaram o compromisso da aliança com a reeleição do atual governador João Azevêdo, bem como o irrestrito apoio ao novo projeto político do deputado estadual Raniery Paulino, que esse ano vai disputar uma das 12 vagas da Paraíba à Câmara Federal.

O encontro, realizado nesta quinta-feira, 28, na casa de recepções Villa Gourmet, reuniu várias lideranças, dentre as quais vereadores, ex-prefeitos, representantes comunitários. O local do evento ficou lotado com a participação dos partidários ligados ao deputado Raniery e seu pai, o ex-governador Roberto Paulino.

O objetivo principal da reunião de trabalho foi repassar para os eleitores as orientações sobre o novo formato de campanha política a ser feita este ano, com vistas à disputa de um mandato de deputado federal, em Brasília-DF, para Raniery, que ocupa atualmente uma das 36 cadeiras da Assembléia Legislativa, há quatro mandatos consecutivos (de 2007 até o final de 2022).

Local do evento ficou lotado de partidários do MDB Raiz, PSB e Republicanos de Guarabira e do Brejo (Foto: Assessoria)

Roberto Paulino, com a experiência que tem na vida pública, disse da necessidade de Guarabira e do Brejo paraibano voltarem a ter um deputado federal que representem a cidade e a região em Brasília. “Precisamos também reeleger João Azevêdo. Ele fez muito por Guarabira. Isso é uma prova que o governador tem interesse em fazer mais por nosso povo guarabirense e os brejeiros”, afirmou o secretário-Chefe do Governo da Paraíba.

O deputado Raniery, agora filiado ao Republicanos, assegurou que o partido tem boas chances de eleger uma grande bancada à Câmara Federal e seu nome é muito bem cotado para figurar nessa relação.

Renato Meireles (PSB) e Bruno Deriu (Republicanos), ambos pré-candidatos a deputado estadual, estiveram presentes ao encontro na Villa Gourmet. Os dois apoiam o nome de Raniery Paulino para deputado federal.

Veja mais fotos/Crédito: Gibal Martiliano

