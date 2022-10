Em Guarabira, Raniery Paulino e Roberto Paulino comandam reunião em defesa do nome de João Azevedo

O deputado estadual Raniery Paulino, realizou, nesta quarta-feira (5), uma grande reunião em defesa da reeleição de João Azevedo ao Governo do Estado da Paraíba.

A reunião contou com diversos guarabirenses que acreditam no projeto de João e com diversas lideranças da região do brejo.

” Estaremos juntos nessa caminhada em torno da reeleição de João. Guarabira dará a vitória de Azevedo mais uma vez. Vamos levantar as mangas e trabalhar muito para conquistar voto a voto aqui na Rainha do Brejo”, pontuou Raniery.

Durante encontro, Raniery ainda ressaltou sobre o futuro do grupo Paulino em Guarabira e defendeu a renovação em 2024. “Precisamos eleger João para garantir o nosso prefeito em 2024. Essa construção política começa de agora. Vamos a luta defender a renovação em Guarabira”, pontuou.

Na oportunidade, Roberto Paulino convocou os guarabirenses para estarem nas ruas em defesa de João. “Vamos unir Guarabira e vamos evitar desagregar em torno de João Azevedo. Acredito que todos deverão se unir em torno do projeto de reeleição de João Azevedo. Obrigado Guarabira por tudo, vocês nunca nos decepcionaram”, discursou.

