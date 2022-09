Em Jacaraú, candidatos a deputado estadual e federal participam de inauguração de comitê

Michel Henrique e Damião Feliciano foram recepcionados por Elias e Márcio.

O candidato a deputado estadual (Michel Henrique) e o candidato a deputado federal (Damião Feliciano) cumpriram agenda de campanha eleitoral nesta segunda-feira (05) na cidade de Jacaraú, no Vale do Mamanguape.

Os candidatos foram recepcionados pelo prefeito Elias Costa e pelo vice Márcio Aurélio, juntamente com vereadores, secretários e lideranças políticas do município.

Michel e Dr. Damião visitaram algumas comunidades rurais de Jacaraú, onde agradeceram o apoio e o reconhecimento pelo auxílio que os dois candidatos vêm repassando para o município.

Durante a inauguração do comitê, Dr. Damião enfatizou o carinho que tem pela cidade e o respeito e admiração que tem por Elias e Márcio.

“Quando Elias me procurou em meu gabinete em Brasília solicitando subsídios para Jacaraú, e ele me disse para onde seria investido, eu não pensei duas vezes. Porque um gestor que pensa no desenvolvimento e crescimento de seu povo merece receber toda a ajuda que eu puder fazer, disse.

Michel por sua vez, agradeceu a confiança do povo jacarauense por acreditar em seu projeto político e prometeu continuar investindo na cidade.

“Eu estou muito honrado e feliz por estar participando desse momento ímpar aqui em Jacaraú. Vocês têm um prefeito que se preocupa com o bem estar de cada um de vocês. E eu quero continuar ajudando Elias e Márcio no desenvolvimento do município”, Michel Henrique.

O prefeito Elias Costa em seu discurso, estava visivelmente emocionado com o apoio que vem recebendo de todos que acreditam em seus projetos.

“A nossa amada Jacaraú vem crescendo gradativamente. E vocês vem acompanhando nossa luta diária para que todos vocês tenham uma qualidade de vida melhor. E para que nossa cidade continue crescendo, nós precisamos votar em quem ajuda Jacaraú, em quem sempre pergunta como está o desenvolvimento da saúde, educação e de cada obra. Dr. Damião e Michel Henrique, através de sua mãe a deputada federal Edna Henrique, já encaminharam diversas emendas parlamentares destinadas ao município. Dentre elas um repasse da deputada Edna para a construção de uma nova Unidade Básica e Saúde e Dr. Damião repassou verba para a pavimentação de inúmeras ruas de Jacaraú, o distrito do Timbó e comunidades rurais. São esses os nossos candidatos e são eles que continuarão ajudando a cidade. Vamos juntos a vitória! Finalizou Elias.

