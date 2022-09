Em mais um dia de Caravana 40, João anuncia estradas, convênios e mais creches

Na manhã e início da tarde desta sexta-feira (9), o governador e candidato à reeleição João Azevêdo (PSB), juntamente com o candidato a vice-governador Lucas Ribeiro (Progressistas) e a candidata ao Senado Federal Pollyanna Dutra (PSB), percorreram mais cinco cidades do Sertão Paraibano. Na ocasião, o governador se comprometeu a continuar descentralizando os investimentos do governo para o interior do Estado e anunciou novas estradas, convênios com prefeituras e novas creches do programa Paraíba Primeira Infância.

Logo na largada da Caravana em São Mamede, João anunciou convênio entre o Estado e a prefeitura para o Hospital da cidade. Em Cacimba de Areia, ele se comprometeu com a construção de uma ponte sobre o Rio da Farinha. Já em Passagem, o chefe do Executivo estadual afirmou que vai fazer acesso a Cacimbas, para promover a ligação entre o Sertão e o Cariri e informou que o Travessias Urbanas também chegará a cidade. “Esse, o dinheiro já está na conta”, avisou. O Travessias Urbanas também chegará a Quixaba, garantiu o governador.

Em Areia de Baraúna, João também foi recebido com festa nas ruas da cidade. Lá, ele assumiu o compromisso de fazer a estrada que liga o município ao distrito de Bananeiras.

Em todas as cidades, João Azevêdo fez questão de ressaltar que a população de cada município pode ficar tranquila que todas essas ações serão executadas. “Vocês já sabem que eu não faço promessas, eu assumo compromissos”.

Para finalizar, João disse que fica muito feliz em caminhar pela Paraíba e constatar que não tenha uma só cidade onde o governo não esteja presente, seja com creche, com Tá Na Mesa, com Travessias Urbanas, com Opera Paraíba, com convênio na Saúde, entre tantas ações e obras.

A prefeita de Quixaba, Cláudia Macário, destacou que o governo do Estado tem obras por toda cidade demonstrando o bem que o governador tem pelo povo da cidade.

Em Cacimba de Areia, o presidente o prefeito Rogério Campos agradeceu a população que atendeu seu convite para receber João, mesmo sob um forte sol. Ele disse que esse era o reconhecimento da cidade pelo trabalho do governador.

Negão, prefeito de Passagem, destacou a construção de uma escola, já concluída, de um ginásio também pronto e de uma creche que está em construção.

O prefeito de Areia de Baraúna, Toinho Macedo, foi mais um gestor a ressaltar as obras que o governo vem fazendo na cidade.

A Caravana 40 segue por Salgadinho, Assunção, Taperoá, Junco do Seridó e o encerramento acontece com um grande comício em Juazeirinho.

