Em meio à crise com Simone e novo affair, Simaria reflete: “Há quem viva de fake news”

Cantora tem ficado sob os holofotes após rumores de desentendimento com a irmã, com quem compõe dupla sertaneja, e suposto novo namorado.

Simaria, que tem ficado sob os holofotes desde que se ausentou dos palcos que divide com a irmã, Simone, após rumores de desentendimento, e que vem sendo apontada com novo suposto affair, refletiu no Twitter nesta quarta-feira (17).

“Há quem viva de fake news, negatividade e ilusão. E há quem viva em busca de se tornar um ser humano melhor, semeando alegria, positividade, esperança e paz. E o bom mesmo é ser e E ter essas últimas por perto, o universo conspira a favor meus vasos, a véia sabe o que diz”, disse.

Simaria reflete na web em meio a polêmicas (Foto: Reprodução/Twitter)

Recentemente, Simaria também intrigou os fãs falando de amor próprio. “‘A gente não tem que ter medo de perder alguém. Na verdade, a gente tem que ter medo de se perder tentando fazer alguém ficar’. Acima de tudo, Deus. Depois, o amor próprio, meu vasos”, escreveu ela.

Atualmente, ela tem sido apontada como novo affair de William Levy, ator cubano que é considerado “sósia” de Brad Pitt. Segundo o jornal Extra, o próprio irmão de Simaria teria revelado o romance em entrevista.

Além dos holofotes por conta do suposto novo namoro, a cantora ainda fica sob vigia dos fãs em meio a crise com a irmã, Simone Mendes, com quem compõe dupla sertaneja.

Simaria se afastou dos palcos em 17 de junho, o que fez Simone cumprir a agenda da dupla do mês e de julho sozinha. Após dizer que não sabe quando.

Por Revista Quem