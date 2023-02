Em mensagem ao Poder Legislativo, João Azevêdo presta contas de ações e garante novos investimentos para 2023

O governador João Azevêdo participou, nesta quinta-feira (2), da abertura dos trabalhos da Assembleia Legislativa da Paraíba, ocasião em que apresentou a mensagem do Poder Executivo para o ano de 2023 e prestou contas das principais ações do governo nos últimos quatro anos.

Na oportunidade, ele destacou o equilíbrio fiscal e financeiro do estado, que permitiu investimentos importantes em áreas estratégicas para o desenvolvimento da Paraíba, bem como na implantação e fortalecimento de políticas públicas.

O governador ainda ressaltou a importância da união de esforços entre os poderes na busca do bem comum da população e confirmou a execução de novas obras, a exemplo do Hospital de Clínicas e Traumatologia do Sertão.

