Em mobilização municipalista em Brasília, prefeito Elias Costa participa de evento da CNM

O prefeito de Jacaraú Elias Costa viajou para Brasília para participar da mobilização municipalistacom os gestores municipais na sede da Confederação Nacional de Municípios.

A reunião teve como pauta as propostas para melhorar a questão previdenciária, preocupações com os atrasos no Censo 2022, frente parlamentar mista, recurso para piso da enfermagem e desafios para os municípios em 2023, que estão sendo destacados e debatidos durante o encontro.

O evento contou com a participação de mais de 650gestores municipais e parlamentares. A reunião também contou com a presença do presidente do IBGE, diretor técnico do SEBRAE e representantes do governo federal.

Elias destacou a importância de participar deste tipo de evento.

“É fundamental que continuemos em busca de novos recursos e temos que estar sempre atualizados com os temas que estão sendo discutidos aqui neste evento. Sabemos que a situação dos municípios não é tão boa, por isso estou aqui mais uma vez para debater as pautas que estão sendo dialogadas hoje. Acredito que possamos sair daqui com soluções e encaminhamentos para um melhor desenvolvimento das atividades, sobretudo sobre o nosso município, Jacaraú”, finalizou

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

Telegram

WhatsApp

Instagram