Um homem detonou uma bomba na sua própria boca, no final da manhã desta terça-feira (7), na cidade de Monteiro, Sertão paraibano. De acordo com informações, o homem aparentava problemas de depressão.

Ainda de acordo com informações, José Adalberto (Neguinho), como foi identificado pelas pessoas que estavam no local, é sobrinho do cantor Deijinha de Monteiro, também falecido.

O fato aconteceu na rua Santa Filomena, em Monteiro.

