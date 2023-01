EM NOTA: Botafogo-PB diz que jogador e noiva já pediram desculpas por falas xenofóbicas: “O Maior da Paraíba reprova discriminação

O Botafogo-PB emitiu nota após o vídeo da noiva de Leo Campos, Drica Borba, viralizar com falas xenofóbicas em deboche ao sotaque paraibano e a “manias” da população local. “O pessoal daqui tem umas mania… (sic). Aí tipo… Ah, é muito foto o sotaque. Eu acho bonitinho, né? Mas chega uma hora que você tá irritada”, declarou Drica em vídeo que tem repercutido nesta quarta-feira (25), na Paraíba.

Segundo nota emitida pelo Belo, obtida pelo ClickPB, “o Botafogo Futebol Clube foi surpreendido na manhã desta quarta-feira com um vídeo circulando nas redes sociais com falas xenofóbicas. Os envolvidos, reconhecendo o erro, já se manifestaram com pedidos de desculpas.”

Ainda segundo o Botafogo-PB, “o Maior da Paraíba, como representante de uma massa plural, reitera que reprova demonstrações que sugiram qualquer discriminação seja por raça, cor, etnia, religião, procedência nacional ou orientação sexual.”

No vídeo, Drica Borba reclama do comportamento de algumas pessoas durante passagem dela por um supermercado em João Pessoa. “Sabe aquela pessoa que fica na tua frente: ‘oxe, minha filha, olhe esse preço disso aqui, ó. Que que cê acha de eu levar ou num devo? Coisa cara da mulesta.’ Aí tu fica tipo (e fez cara de irritação)”, relatou Drica Borba, no vídeo compartilhado nas redes sociais, conforme apurou o ClickPB.

Nas redes sociais do Belo, os torcedores pedem a demissão de Leo Campos e cobram o jogador pelos comentários xenofóbicos da noiva dele.

O casal pediu desculpas nas redes sociais, embora o jogador tenha dito que “as pessoas entenderam errado”. Leo Campos pediu, ainda, que as pessoas não criticassem e que gosta da Paraíba e trará sua família para visitar a região.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

Telegram

WhatsApp

Instagram