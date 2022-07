Em nota Grupo RTE admite atrasos nos pagamentos e diz que está tomando as providências

NOTA OFICIAL DE ESCLARECIMENTO

Readequação das atividades empresariais da RTE

A RTE BETTING MASTER vem a público esclarecer que passará por uma readequação em seu modelo de atividade e, portanto, não seguirá mais adotando a sistemática até então utilizada em suas operações. ßA medida está sendo tomada em virtude das constantes limitações burocráticas impostas às operações no mercado das apostas esportivas.

Como se sabe, a RTE atua no mercado de apostas esportivas há vários anos e, até então, vinha cumprindo fielmente todos os pagamentos aos seus clientes nas datas acordadas.

Contundo, nos últimos dois meses houve atrasos de pagamentos, para os quais esta empresa não se exime de sua responsabilidade e desde já pede desculpas a todos os seus clientes que porventura tenham sido prejudicados. Na oportunidade, informa que em nenhum momento esteve de braços cruzados diante da situação, pelo contrário, foram dias e noites de trabalho árduo de toda a equipe de profissionais que compõem a RTE em busca de uma solução para a normalização dos pagamentos, sempre priorizando a satisfação dos nossos clientes e o bom funcionamento da empresa.

A RTE é uma empresa que desde a sua fundação atua dentro dos limites da lei, operando somente onde a legislação brasileira permite, sempre em busca de proteger e resguardar o patrimônio dos seus clientes. Por esse motivo, todas as operações financeiras no mercado esportivo realizadas pela RTE acontecem fora do Brasil, de maneira que todo o investimento necessita ser enviado ao exterior, através das empresas intermediadoras de pagamento regulamentadas pelo governo brasileiro, incidindo toda a burocracia de praxe.

Ocorre que, nos últimos meses o retorno dos investimentos para o Brasil tem encontrado entraves e limitações diárias, ao ponto de não ser possível sacar o valor suficiente para cumprir com o pagamento de todos os clientes.

Em que pese todos os esforços expendidos na busca incessante pela solução da problemática apresentada, por motivo de força maior, o qual está fora do alcance e da vontade desta empresa, os pagamentos não poderão mais ocorrer da forma como ocorriam.

Sendo assim, crendo ser a solução mais acertada para o momento e a fim de evitar maiores danos aos seus clientes, a empresa RTE torna público que não irá mais operar no mercado esportivo da maneira como vinha sendo realizado nos últimos anos e EFETUARÁ A DEVOLUÇÃO DE TODOS OS

INVESTIMENTOS DOS SEUS CLIENTES DEVIDAMENTE CORRIGIDOS

MONETARIAMENTE desde a data do presente documento até a data do efetivo pagamento, bem como da rentabilidade mensal que esteja em atraso até a data deste comunicado.

O pagamento ocorrerá por ordem cronológica iniciada a partir do último cliente até o primeiro. Todos os clientes deverão entrar em contato com o suporte para saber qual a sua colocação na fila de pagamentos.

A RTE desde já agradece a compreensão de todos os seus clientes e espera poder contar com o apoio de todos na nova fase.

Pirpirituba/PB, 26 de julho de 2022.

RTE BETTING MASTER

