Em plenária com a juventude, João recebe carta-compromisso, destaca ações do seu governo e defende voto consciente no dia 30

O futuro começa agora. Com essa máxima, o governador e candidato à reeleição João Azevêdo (PSB) comandou uma das maiores plenárias da juventude que João Pessoa já viu, na noite desta terça-feira (25), na Priscylla’s Hall. Ao lado do governador estavam o prefeito e vice da Capital, Cícero Lucena e Leo Bezerra, além de deputados estaduais e federais, vereadores, lideranças políticas e influenciadores digitais.

Na pauta, os anseios da juventude paraibana e a construção da gestão pública para proporcionar crescimento e oportunidades aos jovens do Estado. João recebeu da estudante de arquitetura e líder estudantil, San Lima, uma carta-compromisso com 13 pontos a serem trabalhados para a juventude. O governador se comprometeu em incorporar os pedidos em seu programa de governo.

“Esse momento é uma troca permanente de energia, é como estar numa sala de aula, eu que fui professor sei bem como é isso. Dialogar, ensinar e aprender. Me perguntam se eu agradeço por confiar num jovem como Lucas [Ribeiro, candidato a vice em sua chapa], e eu digo que sim. Porque antes, lá atrás, também já me deram uma chance”, iniciou João.

O candidato do PSB destacou diversos projetos e investimentos para a juventude, a exemplo do programa ‘Primeira Chance’, que auxilia o jovem no primeiro emprego, e da instalação do Parque Tecnológico, que propiciará um novo espaço profissional. Além disso, ele enumerou programas como o ‘Bom de Bola’, que incentiva a prática do esporte.

“Implantamos uma política para os jovens, com muito diálogo, nada em gabinete trancado, mas sim conversando e ouvindo a juventude. Fazemos isso pois estamos pensando no futuro, e ele pertence a vocês. Muito em breve vocês terão a responsabilidade de estar cuidando da próxima geração. Fico muito feliz de poder participar desse momento de transição, onde temos em nosso projeto nomes como Lucas e Leo, nomes de uma juventude que chega para somar, mostrar uma visão nova e diferente, para contribuir com a Paraíba e nosso povo jovem”, disse o governador.

“O que estamos discutindo é o futuro e a chave é a educação. A educação é a mãe de todas as políticas. É ela que vai definir quem vocês serão. Aprendi com meu pai, ele dizia: ‘aprenda tudo e busque conhecimento, o que você tiver na cabeça ninguém nunca vai tirar’”, completou o João.

No encerramento da plenária, o governador comentou sobre o voto consciente, e a ação como um direito e instrumento da democracia.

“Votar não é obrigação, é um direito. Precisamos nos sentir responsáveis pelo futuro que vamos construir. Espero que no dia 30 posamos fazer uma leitura correta do projeto que vem mudando a Paraíba. Represento um projeto que não é pessoal, mas tem um grupo de pessoas que constrói uma Paraíba melhor a cada dia. No dia 30 vamos cravar o 40 e o 13. Valeu, galera. A energia de vocês é fantástica. E se Deus quiser, vamos celebrar uma grande vitória. Do outro lado é uma fachada nova, de um prédio velho e tombado. Vamos juntos à vitória, juventude. Poste, compartilhe, multiplique o voto no 40. É João 40 e Lula 13”, encerrou João.

clickpb