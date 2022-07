Em plenária no Cariri, 18 prefeitos e mais de 90 vereadores confirmam apoio à reeleição de João Azevêdo

Em mais uma plenária popular do PSB e partidos aliados, desta vez realizada em Sumé, no Cariri paraibano, 18 prefeitos, mais de 90 vereadores, vice-prefeitos e ex-prefeitos reafirmaram, nesta quinta-feira (21), o apoio e engajamento à pré-candidatura à reeleição do governador João Azevêdo (PSB). Ao lado da militância, as lideranças políticas destacaram o trabalho e compromisso do gestor estadual com a região, que recebeu ao longo dos últimos três anos e meio mais de R$ 919 milhões em investimentos.

Estiveram presentes os prefeitos Eden Duarte (Sumé); Anna Lorena (Monteiro); Souzinha Neto (Serra Branca); Nelsinho Honorato (Coxixola); Felício Queiroz (São José dos Cordeiros); Silvano Dudu (Caraúbas); Onildo Ananias (São Domingos do Cariri); João Batista (Barra de São Miguel); Zé Elias Borges (Gurjão); Genival Queiroz (Parari); Genivaldo Tembório (Prata); Augusto Valadares (Ouro Velho); Adriano Wolff (São Sebastião do Umbuzeiro); Nananda Nóbrega (Livramento); Márcio Leite (São João do Tigre); Inácio Nóbrega (Amparo); Edglei Amorim (Santo André); e Bira Mariano (Camalaú).

O governador João Azevêdo agradeceu a receptividade do povo do Cariri e reforçou seu compromisso com a continuidade de investimentos que promovem o desenvolvimento do estado.

“Foi uma alegria estar no Cariri e estou com as energias renovadas pelo carinho que nos estimula a continuar trabalhando para mudar a vida das pessoas para melhor e eu agradeço por toda atenção que recebi. Eu tenho uma visão municipalista e, por isso, injetamos meio bilhão de reais em todos os municípios apenas no ano passado porque queremos que a população tenha acesso às riquezas produzidas pelo estado, por isso, estamos fazendo 177 travessias urbanas, 213 creches, fazendo política pública com respeito e pensando na coletividade porque o interesse coletivo está acima dos interesses pessoais”, frisou.

O gestor também lembrou dos investimentos no Cariri, além do olhar atencioso para os produtores de leite. “O PAA Leite está sendo extinto pelo governo federal e decidimos que o Governo do Estado vai custear totalmente o programa porque é dessa forma que fazemos política pública, com responsabilidade, pois temos um estado organizado. De 2019 até agora, são mais de R$ 919 milhões investidos no Cariri e isso só é possível porque temos parcerias importantes com os gestores municipais e um governo de ação e comprometido com o melhor para a Paraíba, com obras e políticas públicas em todos os recantos e vamos continuar avançando porque podemos fazer ainda mais e melhor”, acrescentou.

O presidente estadual do PSB e deputado federal Gervásio Maia Filho destacou que as plenárias populares representam uma oportunidade para o envolvimento da população na construção de projetos voltados para o desenvolvimento do estado. “É uma alegria dividir com uma região tão importante da Paraíba, o Cariri, mais um encontro do PSB e partidos aliados, nos aproximando das lideranças regionais e da população para discutir o presente e projetar o futuro. A Paraíba é exemplo para o país, e o nosso partido ficou alegre com o retorno do governador aos nossos quadros pelo trabalho que vem fazendo, com creches, travessias urbanas, investimentos nos hospitais regionais, UTI aérea, centros de hemodinâmica em Campina Grande e no Sertão, retirando o interior do isolamento da saúde pública, além dos programas sociais, a exemplo do Tá na Mesa, tornando fácil decidir o que queremos para o nosso amanhã, que é a continuidade de João, um homem honesto, decente e a melhor opção para a Paraíba inteira”, disse.

O presidente da Assembleia Legislativa, Adriano Galdino (Republicanos), reforçou o seu apoio à pré-candidatura à reeleição do governador João Azevêdo. “É uma satisfação dividir esse momento democrático e especial com Sumé e todo o Cariri. Nós e os prefeitos estamos juntos porque essa é uma região que tem recebido importantes investimentos da gestão estadual. O caminho do desenvolvimento da Paraíba tem um nome, que é o do governador João Azevêdo, para que tenhamos uma Paraíba melhor e mais justa para todos”, comentou.

O deputado estadual Wilson Filho (Republicanos) destacou que o trabalho realizado pelo Governo do Estado credencia o nome de João Azevêdo na disputa pela reeleição. “Queremos a continuidade de um governo que tem feito muito pela Paraíba, com obras em todo canto, que ouve as necessidades das pessoas, com respeito e dignidade, tirando paraibanos da fila da vergonha, construindo mais de 200 creches e, por isso, estamos ao lado de João”, disse.

O deputado estadual Ricardo Barbosa (PSB) evidenciou o ambiente de harmonia que o estado vivencia desde que passou a ser governado por João Azevêdo. “A Paraíba vive um momento de sucesso, de tranquilidade, com respeito às instituições, com investimentos na segurança hídrica, ação social, saúde, educação, qualificando os nossos jovens. Temos um estado premiado em diversos segmentos e não é hora de retrocesso, nem de aventura, mas de progresso e desenvolvimento. Vamos trabalhar para que esse projeto possa perdurar por mais tempo e seremos agentes multiplicadores desses avanços e das conquistas”, pontuou.

O prefeito de Sumé, Eden Duarte (PL), evidenciou a competência e sensibilidade do governador João Azevêdo para trabalhar por quem mais precisa. “Nós vamos adentrar as casas, andar nas ruas e de cabeça erguida para pedir que o povo acompanhe a nossa decisão de apoiar João Azevêdo, um gestor trabalhador, resolutivo, verdadeiro, sincero e comprometido com o povo do Cariri, trazendo investimentos na saúde, na educação. Em três anos e meio foram R$ 8 milhões investidos em Sumé, cuidando das pessoas na pandemia e nossa região continuará sendo beneficiada porque continuaremos contando com uma gestão de resultado, entregando obras e acolhendo quem mais precisa”, declarou.

A prefeita de Monteiro Anna Lorena (PL) enalteceu o comprometimento do governador com o Cariri. “Estamos juntos para apoiar esse grande projeto que faz tanto bem pela Paraíba, que olhou para o nosso município e vamos percorrer as ruas da cidade, pois temos trabalho para mostrar e vamos lutar pela continuidade do desenvolvimento porque estamos no caminho certo”, falou.

O prefeito de São Sebastião do Umbuzeiro, Adriano Wolff, afirmou que a região está engajada para trabalhar em prol da reeleição do governador. “O nosso Cariri está cada vez mais unido e dará uma grande vitória ao governador João Azevêdo que trouxe mais benefícios para o nosso povo, com escola de R$ 4 milhões, praça, veículos, ônibus escolar, reforma de escola e, é por isso, que estamos aqui para agradecer todo o empenho e dedicação pela nossa região e pela Paraíba”, sustentou.

A próxima plenária popular do PSB e partidos aliados será realizada em Patos, no Sertão da Paraíba, na quarta-feira (27).

Assessoria

