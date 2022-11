Em post, Maduro diz que ligou para Lula: ‘Retomar agenda de cooperação’

Um dia após a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições, o líder da Venezuela Nicolás Maduro disse que ligou para parabenizar o petista e disse que os dois tiveram uma “boa conversa telefônica”.

O venezuelano afirmou que os dois concordaram em “retomar a Agenda de Cooperação Binacional” entre os dois países. Em outra publicação, Maduro disse que Lula “enviou sua saudação e compromisso” com o povo venezuelano. “Estamos dispostos a trabalhar arduamente para fortalecer a América Latina e o Caribe e para o desenvolvimento econômico e social de nossos povos”, escreveu.

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) derrotou o atual presidente, Jair Bolsonaro (PL), e está eleito pela terceira vez. Lula teve numericamente a maior votação da história – o recorde anterior era dele mesmo, em 2006, com 58.295.042 votos.

O petista mantém boas relações com o presidente venezuelano mas, neste ano, defendeu uma alternância de poder na Venezuela.

Na ocasião, Lula disse que é preciso respeitar o país, mas que “não há presidente insubstituível”.

Sostuve una buena conversación telefónica con el Presidente electo de la República Federativa del Brasil @LulaOficial, con quien acordamos retomar la Agenda Binacional de Cooperación entre nuestros países. ¡Agradecemos su disposición! pic.twitter.com/ImeSEbIJu0 — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) October 31, 2022

Ontem, pouco após o resultado oficial, Maduro fez um post celebrando a vitória de Lula. No texto, o venezuelano disse que a decisão do povo brasileiro representava um triunfo da democracia. Também hoje, o presidente eleito teve seu primeiro encontro com um chefe de Estado estrangeiro. Ele se reuniu nesta segunda-feira (31) com Alberto Fernández, presidente da Argentina e amigo de longa data, que chegou pela manhã a São Paulo. O argentino compartilhou o momento nas redes sociais e declarou admiração pelo petista.

O presidente do Chile Gabriel Boric informou que conversou com Lula por telefone para dar os parabéns pela vitória. O líder chileno disse que o resultado da eleição representa “uma alegria para a América Latina e para o mundo”. “Trabalharemos juntos para estreitar as relações entre nossos países e trabalhar em conjunto pelo bem-estar dos nossos povos”, escreveu no Twitter.

Outros líderes mundiais ligaram para Lula. No início da tarde desta segunda-feira (31), o presidente da França Emmanuel Macron compartilhou um vídeo da ligação com Lula. Na chamada, o francês felicita o brasileiro e diz que o resultado é “uma notícia formidável”.

Lula agradeceu e disse estar muito feliz “porque conseguimos resgatar a democracia”. Macron disse ainda que estava esperando por esse momento com “muita impaciência”, e que gostaria de ter uma “parceria estratégica” com o Brasil, à altura da história conjunta dos dois países.

O presidente dos Estados Unidos Joe Biden também ligou para o presidente eleito do Brasil. Além de parabenizá-lo pelo resultado, Biden conversou com Lula sobre a “força das instituições democráticas”, em referência às falsas acusações do governo Jair Bolsonaro (PL) contra as urnas eletrônicas. Pedro Sanchez, primeiro-ministro da Espanha, informou que telefonou para Lula e que desejou “sorte na sua nova etapa no Governo”.

O espanhol disse que demonstrou “vontade de trabalhar em conjunto na luta contra a pobreza, a fome e as alterações climáticas”.

UOL

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

Telegram

WhatsApp

Instagram