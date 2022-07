Em reunião, Republicanos indica Wilson Filho e Raimundo Lira para vaga na chapa de João Azevêdo

Em reunião com o governador João Azevêdo, o Republicanos indicou Wilson Filho e Raimundo Lira para a vaga na chapa majoritária. O encontro entre o gestor e os membros do partido aconteceu na manhã de hoje (2), na Granja Santana, em João Pessoa.

No aniversário de Murilo Galdino, a tarde, o presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba, Adriano Galdino, e o deputado federal Hugo Motta falaram sobre a reunião. Galdino definiu como satisfatória e Hugo Motta disse que foi uma reunião extremamente esclarecedora, que tem interesse na reeleição de João Azevêdo e quer participar dessas discussões da chapa.

Adriano Galdino completou dizendo que “o Republicanos não trabalha com extorsão, com ameaça, não trabalha com faca no pescoço. Republicanos construiu a vitória de João Pessoa, desde o primeiro momento está com João e a reunião foi satisfatória.”

clickpb