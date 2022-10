Em vídeo, Marina Silva defende reeleição de João Azevedo e apoia Lula para presidência

“Quero dar meu abraço para todos vocês da frente que está articulada e mobilizada para reeleger João Azevêdo para governador”, disse Marina (Foto: Reprodução de vídeo)

A deputada federal eleita por São Paulo e uma das fundadoras do Rede Sustentabilidade, Marina Silva, gravou vídeo em apoio à reeleição do governador João Azevêdo (PSB), na tarde deste sábado (15). Para ela, renovar o mandato de João garante avanços para a Paraíba.

“Quero dar meu abraço para todos vocês da frente que está articulada e mobilizada para reeleger João Azevêdo para governador, juntamente com o Rede e todos os partidos que estão nessa luta. Precisamos ficar mobilizados para eleger João para a Paraíba continuar avançando e Lula presidente, em legítima defesa da democracia, do combate à desigualdade e pelo desenvolvimento sustentável”, afirmou.

Marina Silva é professora, foi senadora, ministra do Meio Ambiente, presidenciável nas eleições de 2014, substituindo, à época o candidato do PSB Eduardo Campos, morto em acidente aéreo às vésperas do início da campanha do 1º turno naquele ano.

Fonte: Assessoria de imprensa

