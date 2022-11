Em vídeo, pastora diz que não vai orar por “crentes esquerdistas”

Pastora apoia Bolsonaro

A pastora também defende o presidente Jair Bolsonaro (PL). “Não venha me dizer que vive a Bíblia e tem um compromisso com Cristo quando você usa de tanta ira para atacar um presidente da República que diz que o Brasil está acima de tudo e que Deus está acima de todos. Se houvesse amor no seu coração, você não atacaria”, afirmou.

As imagens foram excluídas do perfil de Michelly. Nas redes sociais, no entanto, a pastora tem outros vídeos publicados nos quais critica eleitores de Lula e posa com a Bandeira do Brasil. Ela também defende a organização de atos bolsonaristas contra o resultado das eleições, e afirma que houve fraude nas urnas. A informação é inverídica.

“Vamos para as ruas, pastores. Peguem as suas igrejas, não é todo mundo que é obrigado a ir, vai quem quer, mas tem que continuar havendo manifestação. Se Bolsonaro não tivesse ganhado não estava acontecendo o que está acontecendo aí. Roubo.”, afirma. Veja.









