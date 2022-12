O presidente eleito, Luiz Inácio #Lula da Silva, falou sobre o #OrçamentoSecreto durante coletiva nesta sexta-feira (9/12). Segundo Lula, ele não tem poder de fazer nenhuma interferência sobre o #STF, que julga processo contra a emenda parlamentar.

Lula disse ainda que “emenda de deputado é importante, mas não precisa ser secreta”. “Se tiver algum problema, vamos conversar. Já conversei com presidente Lira, com Pacheco, se for preciso conversar 10 vezes, farei”, afirmou.