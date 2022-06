EMENDA PARLAMENTAR: Raniery Paulino quer ampliação e interiorização das políticas de assistência as pessoas com deficiência intelectual

EMENDA PARLAMENTAR: Raniery Paulino quer ampliação e interiorização das políticas de assistência as pessoas com deficiência intelectua

O deputado estadual Raniery Paulino apresentou uma emenda impositiva para ampliação e interiorização das políticas de assistência as pessoas com deficiência intelectual. O projeto visa fortalecer, acompanhar, monitorar e avaliar as 16 regionais de saúde na implementação da rede de cuidado a pessoa com deficiência de forma regionalizada.

” As pessoas com deficiência intelectual (Síndrome de Down, TEA, Síndrome do X-Frágil, Síndrome de Prader-Willi, Síndrome de Augelman, Síndrome de Williams, Alzheimer, dentre outras) necessitam de políticas públicas perenes, sobretudo a ampliação dos atendimentos multiprofissionais realizados pela FUNAD. Esta emenda visa, por conseguinte, priorizar o crescimento dos atendimentos realizados pelo Governo do Estado, sobretudo no interior da

Paraíba”, argumentou Raniery.

Vale ressaltar que essa é uma bandeira do parlamentar, na Assembleia Legislativa. A emenda é peça Orçamentária para o exercício de 2023.

