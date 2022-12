EMOÇÃO E ALEGRIA MARCAM ENCERRAMENTO DO PEDRO RÉGIS NATAL DE LUZ

É tempo de agradecer! A frase escolhida como tema do projeto artítico-cultural do Pedro Régis Natal de Luz 2022 fez todo sentido no encerramento, ocorrido nessa quinta-feira (22).

O clima natalino e os sentimentos de união e emoção preencheram a última noite de evento, realizado pelo segundo ano consecutivo pelo Governo Municipal de Pedro Régis, por meio das Secretarias de Cultura, Assistencia Social e Educação.

A principal praça da cidade ficou lotada de pessoas assistindo a encenação do Auto de Natal: É tempo de Agradecer, peça teatral da Companhia do Prato, com participação especial das crianças e jovens assistidos pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), e do grupo de pessoas idosas Feliz Idade, do Centro de Referência da Assistência Social (CRAS); finalizando com o show religioso de Ivaldo Dias.

Agradecida, a prefeita Michele Ribeiro subiu ao palco acompanhada do deputado estadual Hervázio Bezerra, do vice-prefeito Márcio Dias, dos vereadores: Erijackson Pessoa, Virgínio Ribeiro e Sarita, dos gestores José Augusto e Luciano de Ximbel (Cultura) e Juliana Mendonça (Assistência Social). “Natal é paz, é luz… época de refletirmos sobre tudo que fazemos ao longo do ano. Agradecemos a todos e todas que se dedicaram nos últimos dias para a realização desse lindo evento. Gratidão a vocês que prestigiaram todos os dias de evento, e aos nossos amigos e familiares pelo apoio. Desejo um Feliz Natal e um Ano Novo de mais conquistas”, finalizou a prefeita.

Foram quatro dias de apresentações de música (incluindo interpretação em Libras), de dança e teatro, com a participação ativa dos assistidos pelos programas sociais, pelos estudantes da rede municipal de ensino, promovendo inclusão social, resgate de tradições, reunião de famílias, engajamento e interação de pessoas de todas as idades.

Destaque estadual no principal jornal da TV Cabo Branco, filiada da Globo na Paraíba, repercutido positivamente nos principais veículos midiáticos da região, assunto nas rodas de conversas e perfis nas redes sociais… o Pedro Régis Natal de Luz 2022 foi um sucesso, e já deixa saudades e expectativa para a edição 2023.

Ascom Pedro Régis

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

Telegram

WhatsApp

Instagram