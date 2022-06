Empaer realiza leilão virtual de 63 carros usados, no próximo sábado; Saiba como participar

Os bens levados a leilão serão vendidos no estado de conservação e condição em que se encontram, conforme especifica o edital. Todos os bens estão expostos no pátio da empresa.

A Empresa Paraibana de Pesquisa, Extensão Rural e Regularização Fundiária (Empaer), vinculada à Secretaria de Estado do Desenvolvimento da Agropecuária e da Pesca, realiza no sábado (2), a partir das 9h, leilão na modalidade virtual para a alienação de 63 veículos inservíveis ao uso, sendo 60 lotes carros automotores de diversas marcas e ano de fabricação, um lote de duas sucatas de carros e outro lote contendo materiais diversos.

O leilão público on-line acontecerá no escritório central da Empaer, na Rodovia BR 230-, 13,3 – Morada Nova – Cabedelo. Os bens levados a leilão serão vendidos no estado de conservação e condição em que se encontram, conforme especifica o edital. Todos os bens estão expostos no pátio da empresa.

A Comissão de Licitação disponibilizou o edital, na íntegra, e contatos para os interessados no portal da empresa – https://empaer.pb.gov.br/ – e pelos telefones (83) 988577690 ou (83)986717888 para esclarecimentos complementares. Antes da realização da sessão de lances, os participantes deverão realizar pré-cadastro no site da Empaer, por meio do endereço eletrônico https://forms.gle/2QCUwe1BTh1f… . Os lances serão feitos pelo canal oficial no YouTube, no endereço eletrônico https://youtu.be/CxOEVgARbU e também acessível pelo endereço eletrônico https://chat.whatsapp.com/FrNiB4fa5t0GyszulSLBoS, os quais conterão, obrigatoriamente, a indicação precisa do valor do lote que esteja sendo leiloado.

Todas as especificações dos objetos do leilão constam no edital e, segundo o presidente da Comissão de Licitação, Antônio Justino Sobrinho, a previsão de arrecadação mínima é de R$ 224 mil.

Por redação ClickPB