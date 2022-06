Empregada de Leonardo revela relação com o cantor: “Me zoa demais”

Abadia, que trabalha há mais de cinco anos com o cantor e sua esposa, Poliana Rocha, contou as brincadeiras que o patrão faz com ela

O cantor Leonardo é uma das figuras mais carismáticas da música, é conhecido por fazer brincadeiras com todos, inclusive seus familiares. Em uma sequência de imagens, Abadia, empregada doméstica da mansão do artista, expôs algumas situações que viveu nos quase cinco anos que têm trabalhado com o famoso. A revelação aconteceu nos Stories de Poliana Rocha, esposa de Leonardo, quando ela deixou uma caixinha de pergunta para os seguidores. Um dos internautas questionou a doméstica da mansão se ela é muito “zoada” por Leonardo: “O Léo te zoa muito???”, escreveu o fã. Foi nesse momento que Abadia, através de um vídeo, confirmou o que vive no seu dia-a-dia. metropoles

