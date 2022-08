Emprego dos sonhos: empresa procura ‘especialista em dormir’ para testar colchões e ganhar R$ 5 mil por mês

A empresa Emma Colchões abriu inscrições para o emprego dos sonhos: testar colchões e ganhar R$ 5 mil por mês. Aqueles interessados em dormir no serviço de forma remunerada devem se inscrever até o dia 21 de outubro.

A seleção busca um candidato brasileiro, maior de 18 anos, criativo e usuário frequente de redes sociais. Não é necessário ser um estudioso acadêmico ou da área da Saúde, mas é preciso ser um “sleep lover”, ou seja, amar dormir.

Para participar da seleção, é preciso preencher um formulário de inscrição e enviar um vídeo de apresentação respondendo a seguinte pergunta: “Por que devo ser escolhido para ser um especialista em dormir pela Emma?”

O vídeo deve ser gravado na vertical (formato retrato), com tempo mínimo de 1 minuto e tempo máximo de 1 minuto e trinta segundos.

“Diferente das outras marcas, a gente acredita que um ótimo dia começa com uma boa noite de sono, por isso, nos dedicamos a desenvolver as melhores soluções e tecnologias capazes de recarregar a energia necessária que cada um precisa para alcançar a melhor versão de si mesmo. Basicamente, uma boa noite de sono é transformadora e podemos provar!”, explica Caio Abibe, Country Manager da Emma Colchões no Brasil.

