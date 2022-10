Empresário promete passagem para Cuba a apoiadores de Lula

“Tenho ouvido falar algo que vem chateando bastante os brasileiros de bem. Arquitetos, decoradores, que atendem um público de altíssimo valor, lojas de imóveis que vendem sofás a 20, 30, 40 mil reais, se dizendo a favor do Lula, fazendo campanha para o Lula e PT”, disparou o empresário na gravação.

Ele é dono da Pasqualotto Construtora e Incorporadora, responsável por obras grandiosas no litoral de Santa Catarina. A construtora é responsável pelo Yachthouse by Pininfarina, considerado o maior residencial do país, em Balneário Camboriú. Uma das coberturas é do jogador de futebol Neymar, que também declarou apoio a Bolsonaro.

Viagem paga

Ainda na gravação publicada no Instagram, o empresário disse que vai pagar a viagem e o aluguel do profissional do ramo da construção civil que arrumar um emprego nesses dois países.

“Fornecerei as passagens de ida, e arcarei com a despesa de moradia durante o período de seis meses a quem comprovar. Faço questão de ajudar essas pessoas a realizarem seus sonhos sem que destruam os sonhos dos brasileiros de bem que moram no Brasil”, disse no vídeo.

metropoles