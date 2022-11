Empresas de turismo preparam viagens para caravanas no Nordeste com destino à posse de Lula em Brasília

Empresas de turismo já preparam viagens de caravanas do Nordeste para a posse de Lula como presidente do Brasil, no dia 1º de janeiro, em Brasília. Os anúncios já estão sendo divulgados e há saídas de Recife e Natal, além de outros pontos de partida, conforme apurou o ClickPB.

Nos pacotes encontrados pelo ClickPB, os valores variam de R$ 2,5 mil, mais taxas, com saída do Recife, em Pernambuco, a R$ 2,9 mil, mais taxas, com saída de Natal, no Rio Grande do Norte.

O ClickPB confirmou com uma colaboradora da Foco Operadora a procedência dos anúncios. Eles são reais e estão à venda através das agências de turismo.

Os pacotes incluem passagem aérea, apartamento duplo, café da manhã e despacho de bagagem de até 10kg.

Lula (PT) foi eleito presidente do Brasil, para o terceiro mandato, no segundo turno das Eleições 2022, no último dia 30 de outubro. Ele concorreu com o atual presidente Jair Bolsonaro (PL).

