Encerramento do Arraiá do Interior, em Jacaraú

Chegou ao fim em Jacaraú na noite desse sábado (30), o maior projeto cultural junino/julino das regiões do Vale do Mamanguape e Brejo paraibano: o Arraiá do Interior. Iniciativa das prefeituras de Serra da Raiz, Duas Estradas, Lagoa de Dentro, Pedro Régis e Jacaraú que promoveram eventos em praça pública, fortalecendo o turismo e economia, valorizando os artistas locais, e garantindo visibilidade na mídia nacional.

Cezinha Atrevido, Flávio José e a Banda Cavalo de Pau foram às atrações que animaram a noite, lotando o espaço da Vila Junina. Antes, o Governo Municipal de Jacaraú realizou um grande evento para homenagear os envolvidos no projeto. Troféu de agradecimento aos prefeitos das cidades de Serra da Raiz, Luis Machado, recebido pelo filho Anderson Machado; Duas Estradas, Joyce Renally; Lagoa de Dentro, Zezinho da Rapadura, recebido pelo vice-prefeito Leandro Vieira; Pedro Régis, Michele Ribeiro, recebido pela assessora de comunicação Pery Camilo; e Jacaraú, Elias Costa.

A imprensa regional também foi homenageada. Profissionais de veículos de rádio, portais, blogs, TV e mídias sociais receberam troféu em agradecimento pela cobertura dos eventos nas cinco cidades. A repercussão positiva na mídia elevou o evento a um dos assuntos mais comentados nas redes sociais e o compartilhamento simultâneo das lives durante os shows favoreceu o interesse de turistas da Paraíba e de outros estados do país.

Roberta Araújo, turista de Natal, no Rio Grande do Norte, soube dos eventos por matérias na TV e veio conferir o último dia de show. “Parabéns pela organização, pela beleza do espaço. Foi tudo de bom e vamos voltar ano que vem”, destacou.

A prefeita Joyce Renally, resumiu o sentimento dos demais prefeitos para o motivo do sucesso. “A união dos cinco prefeitos provou que quando caminhávamos sozinhos ficávamos apenas com nosso público, isolados, a partir do momento que nos unimos conseguimos visibilidade não apenas na Paraíba, mas em todo Brasil”, frisou.

O Arraiá do Interior iniciou em 10 de junho, em Pedro Régis e durante quase dois meses os moradores e turistas das cinco cidades celebraram nos festivais das quadrilhas juninas, nos festivais de talentos, nas apresentações dos grupos folclóricos e nos shows com artistas de renome nacional e regional.

Segurança garantida pela Polícia Militar, não houve casos de violência registrados. Estrutura de palco, iluminação e som, mídias, assessoria de comunicação, apoio de equipes da saúde, e segurança particular. A decoração nas ruas e praças das cidades também foi uma atração à parte, espaços com parada obrigatória para os cliques. A expectativa da organização foi superada com saldos positivos em todas as áreas e a edição desse ano foi à maior em público, número de eventos e o mais importante: encerra emocionando e deixando saudades nos corações.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

Telegram

WhatsApp

Instagram