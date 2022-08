Encerramento do Circuito Junino e Arraiá do Interior em Jacaraú atrai uma multidão.

Público dançou muito forró com Flávio José e Cavalo de Pau

A cidade de Jacaraú encerrou na noite deste sábado (30) as festividades do Arraiá do Interior e Circuito Junino 2022. O evento foi sucesso de público e atraiu turistas de diversas cidades da região do Vale do Mamanguape e Rio Grande do Norte.

Apesar da chuva, o público não desanimou e aproveitou uma noite repleta de forró para todas as idades. A empolgação das pessoas esquentou o encerramento das festividades com muita alegria e diversão.

No palco principal a noite teve início com Cezinha Atrevido e Feitiço de Menina tocando grandes sucessos do forró. Foi um aperitivo de uma noite histórica para o retorno de um São João/São Pedro muito aguardado pela população.

Flávio José tocou e encantou o público com os maiores sucessos de sua carreira como: “tareco e mariola”, “filho do dono”, “de mala e cuia”, “me diz, amor”, “cai por cima de mim”, “caboclo sonhador”, entre tantos outros sucessos.

Um forró de qualidade e uma voz marcante do paraibano Flávio José continua enaltecendo as raízes do verdadeiro forró. O público foi ao delírio com suas músicas marcantes que propagam a originalidade do ritmo mais amado de todo nordestino.

Após a grande apresentação do “Rei do Xote” foi a vez de uma das grandes bandas de forró que fez e ainda faz sucesso com seu “forró das antigas”, a banda Cavalo de Pau.

Uma das maiores bandas dos anos 90 e 2000, apresentou para o público um repertório digno para quem curte um forró raiz e romântico. Foi um verdadeiro show com músicas que fizeram todo mundo tirar o pé do chão.

Para quem é do tempo de Mastruz com Leite, Magníficos e Limão com Mel, Cavalo de Pau também era (e ainda é) uma banda que agradava o público de todas as idades por cantar músicas que ficaram marcadas e ainda encanta muita gente.

E no show de encerramento em Jacaraú não foi diferente. Sucessos como: “Timidez”, “Estrelinha do Céu”, “Passos na Areia”, “Noda de Caju”, fizeram todos dançar agarradinhos e se esquentar em uma noite fria e aconchegante com muito forró.

A última noite de festa foi inesquecível e memorável para quem compareceu no evento. Música boa, segurança, organização, clima agradável e forró para todos, marcaram uma das melhores edições do arraiá do interior e circuito junino.

Jacaraú entrou de vez na rota de um dos maiores eventos da região do Vale do Mamanguape, não apenas com grandes atrações, mas também pela organização e diversidade das atrações que se apresentaram no município.

Quem esperava ver e ter uma noite memorável, não se decepcionou. E quem veio pela primeira vez conhecer a festa, saiu com a certeza de que retornará no próximo ano.

A edição de 2022 deixou um gostinho de “quero muito mais e melhor” em 2023. E com certeza quem curtiu e aproveitou cada momento das festividades, pode aguardar que no próximo ano o evento será espetacular. É aguardar e já iniciar a contagem regressiva.

Assessoria

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

Telegram

WhatsApp

Instagram