“Encontro do MDB em Guarabira é uma demonstração de nossa força.” Diz Raniery

O deputado estadual Raniery Paulino, Pré-candidato a deputado federal pelo Republicanos, concedeu entrevista na manhã desta sexta-feira (25), no programa Manhã de Notícias, da TV Midia. Durante a entrevista Raniery disse que o encontro de dissidentes do MDB, que acontecerá em Guarabira, nesta sexta-feira, não é uma mera provocação ao senador Veneziano Vital (pré-candidato à governador pelo MDB), mas é uma demonstração da força política dos Paulinos, junto ao eleitorado do MDB local.

O evento que contará com a participação dos dissidentes do MDB, acontecerá a partir do meio dia, na Vila Gourmet, em Guarabira, está sendo organizado pelo ex-governador Roberto Paulino, pai de Raniery. O evento contará com a presença do governador João Azevedo.

A entrevista completa de Raniery, estará em instantes disponível nas plataformas digitais da TVMIDIA.

