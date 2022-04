Enem 2022 será aplicado nos dias 13 e 20 de novembro

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – O Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2022 será aplicado nos dias 13 e 20 de novembro nas versões impressa e digital. O edital do Enem impresso foi publicado nesta sexta-feira (29) pelo Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) no Diário Oficial da União.

Candidatos poderão se inscrever na página do participante entre os dias 10 e 21 de maio. Quem não conseguiu a isenção da taxa de inscrição, deverá realizar o pagamento de R$ 85 até 27 de maio.

No momento da inscrição, o candidato escolhe se prefere a versão impressa ou digital do Enem. Também deverá ser informado sobre a prova de língua estrangeira (inglês ou espanhol).

Com a nota do Enem, é possível concorrer a vagas em universidades públicas e particulares de todo o país. Há também universidades estrangeiras que aceitam o desempenho obtido no exame como parte de seus processos seletivos.

Confira o cronograma completo

Inscrições: 10 a 21 de maio

Pagamento da inscrição: 10 a 27 de maio

Pedido de atendimento especializado: 10 a 21 de maio

Pedido de tratamento pelo nome social: 23 a 28 de junho

Provas: 13 e 20 de novembro

Aplicação das provas

13 de novembro

A prova terá 5 horas e 30 minutos de duração:

45 questões de linguagens (português e língua estrangeira);

45 questões de ciências humanas;

e redação.

20 de novembro

Serão 5 horas de prova:

45 questões de matemática;

e 45 questões de ciências da natureza.

Segundo o edital publicado nesta sexta, a abertura dos portões será às 12 horas (no horário de Brasília) e o fechamento às 13 horas. Os candidatos começam a fazer a prova às 13h30.