Energisa oferece 60 vagas para Jovem Aprendiz em João Pessoa

Podem se inscrever jovens de 18 a 21 anos, com ensino médio completo. As inscrições vão até o dia 4 de dezembro, pela internet.

Oportunidade de trabalho para jovens de 18 a 21 anos que tenham concluído o ensino médio. A empresa Energisa está ofertando 60 vagas para Jovem Aprendiz no município de João Pessoa. Conforme apurou o ClickPB, para concorrer a uma das vagas é preciso preencher a ficha de inscrição disponível no ‘Kenoby Energisa’ até o próximo dia 4. O programa tem duração de até 18 meses, com remuneração compatível com o mercado, além de outros benefícios como por exemplo vale-transporte e seguro de vida.

Clique aqui para ter acesso a ficha de inscrição.

“Este é um programa bastante consolidado na Energisa por oferecer uma grande oportunidade a esses jovens que possuem forte desejo em aprender e querem ingressar no mercado de trabalho”, declara a consultora de RH – Business Partner da Energisa, Adelene Dias.

Os selecionados realizarão o curso de aprendizagem no Senai e a parte prática na Energisa Paraíba. Por isso, é necessário que o jovem tenha disponibilidade de tempo integral, de segunda a sexta-feira. “Durante o programa, oferecemos todo o suporte para esses jovens iniciarem a vida profissional. O resultado é muito gratificante. Atualmente, possuímos em nossa empresa diversos colaboradores que iniciaram nos programas de aprendizagens e, hoje, estão se destacando em suas áreas dentro da própria Energisa”, frisa Adelene.

Confira mais detalhes sobre a oportunidade:

• Inscrições: até 4 de dezembro

• Início do programa: fevereiro de 2023

• Link para inscrições: https://jobs.kenoby.com/grupoe…

Benefícios:

• Remuneração compatível com o mercado;

• Vale-transporte;

• Seguro de vida

Pré-requisitos:

• Ensino Médio completo;

• Disponibilidade em horário integral, de segunda a sexta-feira;

• O Aprendiz irá realizar o Curso de Aprendizagem no SENAI e fará a parte prática na Energisa Paraíba.

Principais Atividades:

• Receber, organizar e arquivar os documentos necessários, sob supervisão;

• Realizar atividades de apoio administrativo nas diversas áreas da empresa, sob supervisão;

• Registrar e conferir dados nos sistemas utilizados na sua área de atuação, sob supervisão;

• Recebimento e envio de documentos em malotes, sob supervisão;

• Preencher planilhas em Excel e textos em Word, sob supervisão;

• Recepcionar os clientes internos e externos, sob supervisão.