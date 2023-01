O engenheiro civil Rafael Rabelo, teceu comentários técnicos, sobre a obra de drenagem de Guarabira, um dia após as principais ruas do Centro da cidade terem sido invadidas pelas águas das fortes chuvas caídas na tarde de ontem (30).

Rafael, disse que a obra foi executada de forma errada e com fins eleitoreiros. As declarações foram dadas durante entrevista no programa Manhã de Notícias, na TVMidia. Veja:

