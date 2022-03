Entrevista Funesc debate mídias imersivas e rede de empoderamento das mulheres

O Entrevista Funesc, desta sexta-feira (18), terá três convidadas em torno de temas relacionados à arte, tecnologia e ao empoderamento das mulheres. A partir das 17h, o jornalista Jãmarrí Nogueira conduzirá o papo sobre cinema, realidade virtual, mídias imersivas e também sobre ditadura da beleza, arte a serviço do empoderamento feminino. Serão recebidas a pesquisadora e cineasta Priscilla Durand e ainda Brygida Freire e Diana Valadares (criadoras da rede O Poder da Saia, que oferece suporte às mulheres).

O Entrevista Funesc faz parte de uma série de ações que tem disponibilizado através da TV Funesc (no YouTube: funescpbgov), das redes sociais da Fundação e também através da Rádio Tabajara FM (105,5) shows, entrevistas, debates, reportagens, performances e oficinas. A conversa com Priscilla, Brygida e Diana pode ser acompanhada, ao vivo, no Instagram da Funesc (@funescgovpb), com abertura para interação dos espectadores através de mensagens que são acompanhadas por Jãmarrí Nogueira.

Priscilla Durand – Pesquisadora de mídias imersivas e organizadora do VR DAY, Priscilla Durand é graduada em comunicação social pela Universidade Federal da Paraíba, mestra em Comunicação na linha de Estética e Culturas da Imagem e Som pela Universidade Federal de Pernambuco, no qual foi bolsista/pesquisadora da Fundação de Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco (Facepe), tendo efetuado uma mobilidade discente para o Grupo de Narrativas Emergentes (Gene), do Programa de Imagem e Som da Universidade Federal de São Carlos.

Ela desenvolve projetos na área de produção e direção audiovisual com experiência em agências publicitárias, produtoras de vídeo, televisão e produções cinematográficas. No campo acadêmico atua em pesquisas com o cinema 3D estereoscópico, cinema contemporâneo, história e teoria do cinema, análise fílmica, estilo, técnica e estéticas, mídias imersivas e realidades estendidas. Atualmente, Priscilla Durand participa do New Latam Voices (Novas vozes da América Latina) da startup Garage Stories em parceria com o festival Francês “New Image Festival”, festival de criação digital e mundos virtuais integrando o time do filme argentino “The Company” do studio soup.

Diana Valadares – Bacharel em TI, consultora de imagem e fundadora da rede O Poder da Saia (@opoderdasaia), Diana Valadares se dedica a projetos de empoderamento de mulheres através da imagem por entender que a transformação externa é resultante da transformação interna. Essa rede auxilia mulheres na desconstrução de paradigmas negativos como ‘a ditadura da beleza’, e no protagonismo da imagem feminina.

Brygida Freire – Terapeuta com foco no cuidado emocional e empoderamento de mulheres, Brygida Freire é professora, escritora e fundadora da rede O Poder da Saia. Ela também integra o projeto Lis. “Escolhi ouvir e empoderar mulheres por entender que toda mulher tem uma história de vida que merece ser ouvida, acolhida e respeitada”, disse Brygida. Ela tem Licenciatura e Bacharelado em Ciências Biológicas, é Especialista em Naturologia e Terapias Integrativas, além de mestra em Ecologia e Conservação.

