Escola em Remígio foi pichada com ameaça de massacre

Uma escola da rede municipal de ensino da cidade de Remígio foi bichada nesta quinta-feira (26), com uma frase de ameaça de um possível massacre que aconteceria hoje sexta-feira, Provocou pânico nos pais dos alunos da referida escola. Medo de que algo pudesse acontecer os pais começaram utilizar as redes sociais para cobrar atitude das autoridades e ao mesmo tempo alertar a população.

Dia te da grave situação, a direção da escola tomou as providências cabíveis e o diretor se utilizou das redes sociais pra tentar tranquilizar as pessoas. Vídeo ele disse que as autoridades policiais tomaram conhecimento do fato. Veja:

