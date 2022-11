ESCOLAS E REPARTIÇÕES PÚBLICAS EM PEDRO RÉGIS TERÃO HORÁRIOS ESPECIAIS NOS DIAS DE JOGOS DO BRASIL NA COPA

A Secretaria Municipal de Educação de Pedro Régis (Smeduc) fará mudança nos horários de aulas apenas para estudantes do turno da tarde das escolas municipais, que funcionarão com carga especial nos dias 24 e 28 de novembro e 02 de dezembro, em virtude dos jogos da seleção brasileira na primeira fase da Copa do Mundo de Futebol 2022. Os jogos serão às 12h e às 15h, dessa forma as aulas da manhã seguirão horário normal.

De acordo com a Smeduc os professores e demais servidores que atuam nas escolas também vão seguir os mesmos horários estabelecidos para os alunos, e as aulas serão repostas até o fim do calendário letivo deste ano, sem que haja qualquer prejuízo.

Veja como ficam os horários nas Escolas:

24/11 (quinta-feira): aulas até às 15h;

28/11 (segunda-feira): não haverá aulas para as turmas da tarde;

02/12 (sexta-feira): aulas até às 15h.

Já nas repartições públicas, com exceção do dia 28, quando o atendimento funcionará até às 12h, os demais dias terão o mesmo horário especial de atendimento da Escolas.

Veja como ficam os horários nas repartições públicas:

24/11 (quinta-feira): até às 15h;

28/11 (segunda-feira): até às 12h;

02/12 (sexta-feira): até às 15h.

O Governo Municipal de Pedro Régis ressalta que os serviços médicos de urgência e emergência na UBS Severina Fernandes funcionarão normalmente.

Ascom Pedro Régis

