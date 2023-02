Escritor guarabirense morre por causa de problemas cardíacos

Morreu nesta segunda-feira (20), o escritor guarabirense Joselio Fidélis, auto do livro Estrela, O Parque do Prazer. O livro conta a história dos cabarés antigos de Guarabira, suas prostitutas mais famosas e seus frequentadores mais assíduos. Josélio, estava internado em um hospital da capital para o tratamento de problemas cardíacos.

De acordo com as informações repassadas por Angelita Lucas, ontem (19), ele foi submetido a um cateterismo, no hospital Santa Isabel onde estava internado.

