‘Especial Roberto Carlos’ já tem data marcada e convidados confirmados

A Globo confirmou na noite desta quarta-feira (26), o “Especial de Fim de Ano Roberto Carlos”, um show que virou tradição nas telas do canal nas vésperas do Natal. A gigante carioca também revelou os nomes dos convidados da noite.

Em comunicado, a emissora confirmou que Maiara e Maraísa, Raça Negra e Maria Bethânia participarão do show. O especial vai ao ar no dia 23 de dezembro, na antevéspera do Natal.

Há mais de cinquenta anos Roberto Carlos faz suas apresentações na tela da Globo. Eventualmente, o show ganha ares especiais, com novidades entre convidados, cenários inusitados e até setlists que levam o Rei a outros ritmos.

Roberto Carlos já dividiu o palco com Pavarotti em 1988, homenageou os 50 anos da Bossa Nova em 2008, se surpreendeu com mulheres interpretando suas canções no especial “Elas Cantam Roberto”, em 2009. Em 2011, a Globo levou o cantor para um show em Jerusalém. São, de fato, muitas emoções.